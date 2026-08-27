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Elisa ya ha saldado la deuda con Alfonsina

Una vez libre de deudas, Elisa puede poner en marcha su negocio en su procesadora y con ayuda de Gael.

Elisa ya ha saldado la deuda con Alfonsina

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Don Lucio llama a Gael para contarle algo y le da unos documentos para que se los entregue a Elisa: el pagaré que Elisa le firmó a doña Alfonsina y las escrituras de las tierras que dejó en garantía por el préstamo.

¡El dinero que le dejó don Augusto alcanzó para pagar la deuda!

Lucio le pide que sea discreto con Gabino sobre todo porque si se entera de que Elisa tenía ese dinero tendrán problemas. El abogado ya solucionó todo el problema y Elisa ya no tiene que preocuparse.

Elisa ya ha saldado la deuda con Alfonsina

Gael le die que vaya él mismo a decírselo, pero el hombre le dice que no le corresponde porque Gael va a ser su marido. Don Luio afirma que se enteró por el padre Lupe. De hecho, le ha convencido para que los case.

Cuando Gael da la buena noticia a Elisa y le entrega los documentos los dos se funden en un abrazo de alegría.

Además, Elisa tiene grandes planes de negocio para su procesadora. Quiere entrar de lleno con sus productos y sus tierras en todos los mercados y aunque necesitan mucho dinero lo van a conseguir porque tienen a Braulio y a todos los hombres de confianza con los que pueden contar. Y además se tienen el uno al otro.

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