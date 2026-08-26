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Damián descubre que Elisa se va a casar con Gael

Enrique, el hermano de la embarazada Sabrina, advierte a Florencia de que tiene que renunciar al hijo que se supone que espera, aun a riesgo de perder a Damián.

Damián descubre que Elisa se va a casar con Gael

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Elisa va a ver al padre Lupe y este le manifiesta su posición en contra de que se case con Gael.

Es consciente de que no está enamorada de él como para dar ese paso tan importante. Elisa intenta convencerlo diciendo que Gael es lo único que le queda porque todo el mundo ha querido ha fallecido, como su madre, su padre o el mismo padre Lupe que se va a marchar de La Ermita.

Damián descubre que Elisa se va a casar con Gael

Por otro lado, Paloma desea de corazón que Elisa y Gael sean felices juntos, pero no puede retomar su relación con Elisa, de ninguna manera.

Gael sugiere casarse con Elisa en uno o dos meses y a ella le parece que les case en la última misa que vaya a dar, que será dentro de unos seis meses.

Damián descubre que Elisa se va a casar con Gael

Paolo amenaza a Florencia diciendo que más vale que finja que sufre un aborto. El chico por supuesto que no quiere casarse con Sabrina, la chica a la que ha dejado embarazada.

Tío y sobrina tienen un trato. Sabrina está esperando un hijo y la han mandado lejos para que viva el embarazo allí y luego le entregue el hijo a Florencia como si fuera suyo y de Damián, pero ahora ya lo sabe todo el mundo así que no se lo pueden quitar.

Florencia necesita un bebé y quiere que sea ese. Pero Paolo le advierte de que no hay manera de que eso vaya a ocurrir. Incluso el mismo padre de Sabrina es médico y la atenderá en el parto.

Paolo le aconseja que finja que pierde el bebé, aunque Florencia piensa que en ese caso Damián la abandonará. Pero Paolo le advierte de que es su única salida.

Además, por otro lado, Enrique, el hermano de Sabrina, también está enamorado de Florencia y está celoso de que Damián se va a casar con ella. ¡Y se lo cuenta!

Le dice a Damián que Elisa se va a casar con Gael. ¡No lo sabía!

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