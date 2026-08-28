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Elisa rechaza la felicitación de boda de Damián

Elisa no quiere seguir teniendo conversaciones incómodas con Damián pero él sigue buscándola, a pesar de estar casado con Florencia.

Alfonsina repara en que a Florencia no se le nota el embarazo

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Damián va a felicitar a Elisa por su próxima boda con Gael, pero ella no recibe muy contenta la felicitación. De hecho, le pide que no la vuelva a buscar.

Porque Damián quiere tener una conversación con ella, pero Elisa ya está cansada y solo quiere dejar ese episodio de su vida con Damián atrás. Aunque cuando él se va ella se quede llorando.

Elisa rechaza la felicitación de boda de Damián

Florencia tiene otro problema, pero todavía no lo sabe. Sabrina ha aparecido después de desaparecer y ha tenido un percance: ha perdido al bebé.

Pero sus padres no quieren revelarlo para que siga adelante su boda con Paolo.

Enrique a su vez tiene una relación clandestina con Florencia.

Por si fuera poco, su suegra Alfonsina le dice que es raro que se quedara embarazada a la vez que Sabrina y que no se le note todavía nada en la tripa, cuando a la otra joven ya se le note.

Alfonsina repara en que a Florencia no se le nota el embarazo
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