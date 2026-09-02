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Damián descubre lo que Alfonsina obligó a hacer a Florencia

Ahora que el padre de Florencia ha muerto la chica ha revelado a Damián lo que tuvo que sacrificar por él. ¿Podrá Damián perdonar a su madre?

Damián descubre lo que Alfonsina obligó a hacer a Florencia

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Florencia está muy triste por la muerte de Guido, su padre, y Damián puede recordar lo que sucedió en su familia cuando murió su propio padre Rosendo y Estefanía. Y ya que están hablando de su padre recuerda algo que no se le va de la cabeza.

Damián sigue pensando que todos le ocultan algo, en especial su madre y en particular el padre Lupe. Por eso le pregunta a él también si cree que puede que él tuviera un medio hermano en alguna parte. Pero el padre Lupe tampoco responde. Además, en ese momento llega Gael porque quiere hablar con Damián. ¿Serán capaces de entenderse esta vez? Porque el tema del dinero no ha hecho más que enfrentarlos últimamente.

Damián descubre lo que Alfonsina obligó a hacer a Florencia

Pero antes de salir Damián termina la conversación con el padre Lupe y le dice que de conocer a un nuevo hermano no cree que llegara a quererlo como a Gael, por ejemplo, porque se trataría de una persona nueva en su vida y un desconocido. Porque pese a todo deja claro que sigue queriendo a Gael, aunque se vaya a casar con Elisa y de hecho los desea lo mejor.

Ya en casa Damián intenta consolar a Florencia que no para de llorar por la muerte de su padre y siente un dolor que nunca la va a abandonar.

Florencia confiesa que quería tanto a su padre que se sacrificó por él y entonces Damián se pregunta a qué se está refiriendo y Florencia habla: Alfonsina la obligó a quedarse embarazada de él para sacar a su padre de la cárcel.

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