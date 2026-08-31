Abismo de pasión

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Gabino chantajea a Alfonsina después de que lo descubra con Ingrid

Alfonsina está dispuesta a meterlos en la cárcel pero los argumentos de venganza de Gabino la paralizan.

Gabino chantajea a Alfonsina después de que lo descubra con Ingrid

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Alfonsina sorprende a Gabino con Ingrid. ¡Por fin los ha descubierto! Ahora entiende que su hombre de confianza la ha traicionado.

Y está dispuesto a encarcelar a los dos por intento de asesinato.

Gabino la chantajea con contar a todo el mundo las cosas que sabe sobre su familia, sobre el parentesco que tienen Gael y Damián.

También intenta chantajearla diciendo que va a contar que si fueron ellos los que la atacaron en su hacienda tendrá que quitar la culpa que le echó a Elisa. Pero a ella le da igual.

Lo que no le da igual es que le cuente a Damián todas las cosas que Gabino ha hecho sobre las órdenes de su señora Gabino, porque entonces perderá la confianza de su hijo.

Gabino chantajea a Alfonsina después de que lo descubra con Ingrid

Elisa y Alfonsina siguen jugando un juego con el dinero y las tierras para ver quién gana. Damián se ofreció ayudar económicamente a su amada Elisa, pero a Gael no le ha sentado nada bien. De hecho, está dispuesto a plantarle cara.

Damián quiere arreglar las cosas con don Lucio y con Elisa. Y ella quiere pagarle todo lo que debe y no necesita ni a Damián ni mucho menos a su dinero.

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