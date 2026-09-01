Abismo de pasión

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Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Florencia se entera de que Sabrina ha perdido al bebé

Florencia pide a Paolo que se case con Sabrina aunque no formase parte del trato inicial y entonces se entera de que el trato inicial ya ni siquisiera sigue adelante.

Gabino ha contado a Damián cosas sobre su padre y ahora el chico tiene muchas dudas porque sabe que su padre andaba con más mujeres.

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

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Dentro del acuerdo que hicieron Florencia y Paolo no estaba previsto que se casara con Sabrina. Ella insiste en que pueden negociar para que Alfonsina o Damián o quien sea le de el dinero que él pida, pero por necesita que se case con ella y les dé un recién nacido.

Paolo en cambio le cuenta que Sabrina perdió el bebé. Florencia no puede creerlo porque Sabrina le acaba de decir que el bebé está vivo, pero solo mintió para que Paolo no se entere y piense en dejarla.

Damián y Alfonsina tienen una conversación. Elisa le ha devuelto todo el dinero, pero la madre no va a perdonar al hijo que siempre ponga a Elisa por encima de ella.

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Entre los dos tienen muchas cosas que no se pueden perdonar. Como separarse de pequeños o culpar a Estefanía de romper su matrimonio cuando su padre ya era conocido por andar con otras mujeres.

Damián ha hablado con Gabino y este le ha mencionado varias cosas como la posibilidad de que su padre Rosendo tuviera más hijos. Así que Damián pregunta directamente a su madre Alfonsina si sabe si tiene un medio hermano. ¡La peor pesadilla de Alfonsina está ocurriendo!

Ella lo desmiente, pero lo hace muy alterada. De hecho, cuando se enteró de que quizás Elisa era hermana suya ni siquiera le molestó, con tal de separarlos.

Quién sabe, quizás Damián estaría hasta contento de encontrar un posible hermano por ahí.

Damián pregunta a Alfonsina si es posible que tenga un medio hermano

Elisa mientras sigue adelanto con los preparativos de su boda con Gael y Lolita le ha prestado su vestido de novia. Blanco y estirado sobre su cama espera que a la chica le guste.

Se lo confeccionaron hace muchos para su boda con Braulio, pero como nunca llegó a celebrarlo lo tiene sin usar.

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