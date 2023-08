Los servicios sociales ya han tomado una decisión... ¿podrá Andrea volver con su padre?

Gregorio, que tras la muerte de Roberta quedó completamente destrozado, hizo lo posible para que los servicios sociales no se llevaran a su hijo; sin embargo, debido a los problemas que viene arrastrando el escultor desde hace tiempo, no ha podido demostrar que está capacitado para encargarse de su hijo.

Manuela, que todavía se siente culpable por la muerte de su nueva pareja sentimental, lo ha ayudado con todo lo que ha podido. Se ha preocupado para que en las nuevas revisiones se demuestre que Gregorio es un buen padre; sin embargo, en el momento en el que se tiene que comunicar la decisión, el artista no aparece.

Contra todo pronóstico, el escultor se presenta en las instalaciones de los servicios sociales y besa a Manuela. No obstante, la felicidad para la pareja es efímera; pues la determinación final no es favorable para ellos: Andrea no volverá con su padre... ¿qué pasará ahora?