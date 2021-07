Francesco y su ex aclaran sus sentimientos después de mucho tiempo

Al parecer la ex de Francesco no estaba en San Cándido solo para curar las heridas de su difunto hijo. Tras largas charlas con Francesco esta le confiesa que cuando perdieron a Marco, un mes después se quedo embarazada y ante el profundo dolor que sentía decidió abortar... Pero la historia no acaba aquí, la ex ha vuelto para reconquistar a Francesco y parece que lo consigue... En el video descubrirás como lo hace y que ocurrirá, porque la noche no queda solo en palabras y besos...