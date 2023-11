Ipek acude a pedir explicaciones a Sinan tras la llegada de la policía y se encuentra con una confesión inesperada

Sinan ha descubierto después de que deren se fuera de la lengua, que las hermanas son las responsables de la muerte de su padre. Es un golpe duro y, aunque él no tenía ninguna simpatía por su padre, la noticia le ha dejado conmocionado. Ipek no sabe si Sinan acudirá a la policía o no.

El caso es que los agentes han llegado a la mansión de Tekin Malik para contarle a Ipek que ha aparecido el coche de su marido. Una fuente anónima les dio el chivatazo. Lo primero que Ipek ha pensado es que ha sido Sinan, pues es el único que conoce su secreto.

Acude a verle porque quiere saber realmente cuáles son sus intenciones. Pero Sinan no ha sido. Es más, Sinan confiesa que está enamorado de ella y que nunca la habría delatado. Ipek no sabe muy bien cómo reaccionar.