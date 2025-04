Tanju duda del rendimiento de Alí por su romance con Nazli y lo pone a prueba en el hospital

Alí está en el punto de mira. Otra paciente ingresada en Berhayat ha demandado a Vefa, y Tanju cree que Alí no es capaz de concentrarse en su trabajo ahora que mantiene una relación con Nazli. Sin embargo, Adil discrepa. No entiende por qué se entromete en la vida personal de un residente cuando hay otros compañeros, como Demir y Açelya, que también son pareja y no se han tomado las mismas medidas con ellos.

Korman asegura a Adil, Beliz y Ferman que va a poner a prueba a Vefa, y les advierte que, si comete un solo error, perderá su puesto de trabajo. Ferman tampoco está de acuerdo con la decisión de Tanju y se lo hace saber con firmeza: "Puedes hacer lo que quieras con tus residentes, pero yo haré lo mismo con los míos", le advierte con tono serio.

Más tarde, Tanju encuentra a Alí y Nazli en el pasillo del hospital y los llama para hablar en privado. No se anda con rodeos y va directo al grano: les pregunta cuánto tiempo llevan saliendo. Nazli, incómoda, le responde que no está dispuesta a contestar.

Fuera de sus casillas, Korman le comunica a Vefa que estará a prueba para demostrar si realmente es capaz de compaginar su vida personal con la profesional. A Alí le parece una medida injusta. "¿Es porque tengo autismo?", le pregunta con firmeza, y añade: "Aquí hay más relaciones entre compañeros." Korman le responde con frialdad: "Demuéstrame si eres capaz de concentrarte en el trabajo".

Una vez más, Adil interviene para salvar a Alí y logra que la paciente demandante cambie de opinión y retire formalmente su queja contra él. Además, lanza una advertencia seria a Tanju: "Más te vale dejar a Alí en paz, o no me quedará más remedio que hablar con la Junta sobre tu comportamiento".