Kenan quiere investigar a fondo a Cemal sin que Deren se entere

Kenan ha descubierto que uno de los hombres que antes trabajaba para él, quemó la fábrica de Ipek por orden de su tío Cemal. Ha llegado el momento de acabar con él y, por eso, se dirige a la comisaría para presentar una denuncia contra el tío de las chicas. Sin embargo, Ipek le hace una petición un poco extraña. Quiere que le deje libre y porque ha decidido no presentar denuncia contra Cemal.

Kenan hace lo que ella le dice, pero no se queda tranquilo pues cree que hay algo que no le están contando y teme que Cemal las haya amenazado. No duda de tirar de sus contactos para investigar el pasado de Cemal. Quizá encuentre algo de claridad en este asunto. Eso sí, sin decírselo a nadie.