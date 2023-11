Azra le rompe el corazón a Mahir

Mahir está muy enamorado de Azra haste el punto que le ha comprado un anillo y quiere pedirle matrimonio. Le cuenta sus planes a Sinan que, aunque piensa que es elgo precipitado le anima a hacerlo.

Poco tiempo después Sinan escucha por boca de Ipek sus planes para escapar de las garras de su tío y esos planes pasan por huir del país. Cuando Mahir está en el bar rodeado de todos sus amigos, le dice a Sinan que va a pedirle matrimonio a Azra y a Sinan ya no le parece tan buena idea.

Mahir, lejos de toda esta historia, se lanza a pedirle matrimonio a Azra en el escenario. Todo parece ir fenomenal hasta que Azra le responde que no. Mahir no lo sabe, pero Azra se va a ir lejos y él no la puede acompañar. Mahir siente que se le rompe el corazón.