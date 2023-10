La sorpresa de Deren cuando Kenan se presenta en su casa sin que ella le hubiera dado la dirección

Desde que Deren y Kenan se chocaran (de manera literal) cuando ella acudía en coche a la boda de su hermana Ipek, la vida de ambos ha experimentado un cambio. Deren no sólo ha descubierto por sorpresa que tiene una hermana, cuando creía que no tenía familia en el mundo; también se ha visto involucrada en un oscuro suceso con el marido de su hermana Ipek del que todavía no sabe cómo va a salir. La carta que Deren recibió puso de manifiesto no sólo que tenía una familia, sino que la que ella consideraba como propia, no la quería lo suficiente. Todo ha sucedido muy rápido. Ahora está de vuelta en Esmirna y con un futuro muy incierto por delante.

Mientras, Kenan, un tipo serio con un trabajo de una reputación discutible, se quedó de piedra al conocer a Deren. Desde entonces no ha parado de pensar en ella; la acompañó tras sufrir el accidente, se encargó de que la atendieran bien y bailaron juntos durante la boda de Ipek. Kenan no se ha podido quitar a Deren de la cabeza desde que la conoció. Tras pedirle el teléfono y contactar con ella, Kenan ha visto que Deren tenía algún tipo de problema y sin dudarlo se ha presentado en su casa para comprobar si se encontraba bien.

La sorpresa de Deren ha sido total. No esperaba la presencia de Kenan y se pregunta cómo un tipo que se dedica a las finanzas ha logrado dar con el paradero de su casa. Eso importa poco ahora. Lo mejor para Deren es que Kenan está junto a ella para acompañarla y consolarla.