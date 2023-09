¿Qué ha ocurrido con Çilem, la única hermana de Ipek que no acude a su llamada?

La carta que Ipek ha mandado a sus hermanas, hasta ahora desconocidas, para que acudan a su boda y conocerse mejor es el punto de partida de Hermanas, la nueva serie que se acaba de estrenar en Nova. Esa carta provoca un verdadero terremoto en la vida de cada una de ellas que hasta el momento desconocían que eran adoptadas.

La misma Ipek, destinataria de la primera de las cartas, descubre con sorpresa sus orígenes a pocos días de contraer matrimonio con el oscuro y violento magnate Tekin Malik. En esa carta no solo le desvela su origen, sino que se asegura que tiene dos hermanas más. Ni corta ni perezosa decide ponerse en contacto con ellas para que acudan a su boda y poder así conocerse mejor. Ipek no imagina hasta qué punto esa carta que va a mandar le va a cambiar la vida a todas ellas.

La primera en recibirla es Deren, una joven tímida y de buena posición social que trabaja como médico y ha sido criada en una familia a la que no le ha faltado nunca nada. Deren piensa que se trata de un timo, de una estafa y que lo que buscan es sacarle dinero. Con toda la ingenuidad del mundo, se lo comenta a su padres que, lejos de desmentirle el contenido de la carta, le acaban confesando la verdad. Deren no se lo puede creer y, cuando lo consigue asimilar, empieza a entender muchas cosas sobre su vida, como la frialdad con la que siempre le había tratado su madre.

Por su parte, Azra se encuentra en casa con la carta de Ipek. No es para ella, sino para Çilem, su compañera de piso. Ella no está, así que la llama para contarle que tiene una carta algo extraña. Çilem está más preocupada en otras cosas que en pensar en la carta que ha recibido. Le pide a Azra que la abra y que le diga de qué se trata. La sorpresa de Azra es mayúscula. Conoce a Çilem desde el orfanato; ambas se hicieron muy buenas amigas y, cuando ya fueron mayores, se escaparon y decidieron vivir por su cuenta. Ahora, según la carta que acaba de recibir, Çilem tiene una familia. La noticia sin embargo no llega a Çilem. Ella está muy preocupada porque se ha quedado embarazada y no sabe cómo va a reaccionar su novio.

Azra sueña con poder dedicarse a la música de manera profesional, pero esa misma noche tiene un serio problema con un productor que pretende aprovecharse de ella. En el incidente ocurrido en casa del productor, los compañeros de Azra se llevan la peor parte y ella huye de milagro. No puede volver a casa, así que decide adoptar la identidad de Çilem y viajar hasta la boda de Ipek. No imagina entonces el gran problema en el que acaba de meter a su gran amiga Çilem.

Çilem es ajena a todo esto y, tras pasar la noche con su novio, regresa a su casa a la mañana siguiente. No sabe dónde se encuentra Azra pero unos tipos se presentan en su puerta preguntando por ella. Comienza entonces su gran pesadilla. La amordazan y amenazan si no les dice el paradero de Azra, pero Çilem no lo sabe. No imagina que su gran amiga se ha hecho pasar por ella para escapar de estos malhechores. El infierno de Çilem está a punto de comenzar y ella ni siquiera sabe el por qué.