Un misterioso hombre evita el suicidio de Çilem

La vida de Çilem nunca fue fácil. Abandonada cuando era pequeña, se crio en un orfanato donde entabló una gran amistad con Azra, otra joven huérfana que allí se encontraba. Al llegar a la mayoría de edad y, tras rechazar acudir a la universidad, fue expulsada del orfanato, por lo que tuvo que buscarse la vida. Junto a Azra alquilaron un pequeño apartamento en la ciudad y fueron malviviendo hasta que un día las cosas cambiaron para ambas.

Azra se metió en un lío de manera involuntaria, por lo que ha tenido que escapar de la ciudad. Lo ha hecho adoptando la identidad de su amiga Çilem y acudiendo a la boda de una supuesta hermana. Çilem por su parte, nada sabe de aquella carta en la que le hablaban de unas hermanas. Tiene otras preocupaciones. Está embarazada y no sabe cómo se va a tomar la noticia su novio, aunque al final no debe preocuparse porque él está encantado. Ambos podrán empezar una nueva vida juntos.

Los problemas de Çilem, sin embargo, no han hecho más que empezar. Alguien está buscando a Azra de manera desesperada, alguien que quiere recuperar un dinero que le han robado y Azra debería devolver. Acuden a casa de Azra a buscarla y se encuentran con Çilem. La secuestran y maniatan para preguntarle el paradero de su amiga, pero ella no sabe dónde está. La pobre Çilem está metida en un lío que no se ha buscado y del que no sabe cómo salir. Para más problemas, su novio también acaba secuestrado, pero corre peor suerte que ella. Lo asesinan delante de Çilem. Todo esto supone un verdadero shock para Çilem a la que dejan en libertad, esperando que acuda a ver a su amiga Azra. Sin saberlo, ella les llevará hasta ella.

Per Çilem no está bien. ha sufrido mucho en su vida y el asesinato delante de sus ojos de su novio y padre del hijo que está esperando, la sumen en una brutal depresión que la lleva hasta una azotea de un edificio desde donde planea quitarse la vida. No tiene nada por lo que vivir. Pero cuando está a punto de saltar, un hombre la sujeta y lo evita. No sabe quién es, pero parece conocerla bien y le suelta una pregunta muy directa: ¿Quieres saber dónde está tu familia?