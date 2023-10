Azra habla con Mahir sobre su pasado y reconoce que su gran amistad con Çilem está rota para siempre

Azra le ha pedido a Mahir ir a Esmirna a cenar. Después de todo lo sucedido en la boda de Ipek, necesita alejarse un poco del lugar y tomar algo de aire y distancia. Mahir es un tipo que siempre se ha mostrado cariñoso con ella y Azra le ha elegido para intentar distraerse un poco de todo lo sucedido.

Azra, que siegue usurpando la identidad de Çilem, ha elegido para ir a cenar un restaurante muy especial. Es el lugar al que acudía con Çilem el día del cumpleaños de su gran amiga y hoy es precisamente su cumpleaños. Por eso, cuando Mahir la pregunta para conocer un poco más de su vida, Azra no repara e detalles felices que pasó con Çilem cuando ambas estaban juntas. Lo bien que lo pasaban y la complicidad que existía entre ambas. Zzra sabe que aquellos tiempos no volverán. Su antigua amiga ahora ya no quiere ni verla.

Mahir escucha con atención la historia de Azra. Descubre por vez primera que es huérfana y que se crio en un orfanato y aprovecha para contarle también cómo fue su infancia. Mahir le cuenta que tenía un barco y acostumbraba a ir con su padre a pescar. Lo que Azra no se esperaba es terminar esa cena de la peor manera posible, pues Çilem se presentó en el restaurante también y ambas tuvieron un desagradable encuentro.