La XIII gala de las Top 100 Mujeres Líderes llega este lunes a Nova: una noche para celebrar el talento femenino

El Teatro Real de Madrid ha acogido una nueva edición de las Top 100 Mujeres Líderes, una cita imprescindible impulsada por Magas de El Español que distingue a mujeres referentes en ámbitos como la política, la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte o el tercer sector.

La gala, presentada por la periodista Helena Resano, ha reunido a destacadas figuras del panorama nacional en una noche marcada por la emoción y el reconocimiento al talento femenino. Además, el evento contó con las actuaciones musicales de Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco, que pusieron el broche artístico a una velada única.

Ahora, esta gran celebración del liderazgo femenino llega a Nova, donde se emitirá el próximo lunes 23 de marzo a partir de las 23:00 horas, acercando al público uno de los eventos más relevantes del año.

La gala ya se ha ofrecido en abierto y en directo a través de atresplayer, la plataforma de Atresmedia, donde también ha podido seguirse desde su versión internacional. Un evento de referencia que reconoce e impulsa el liderazgo femenino en España.