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La XIII gala de las Top 100 Mujeres Líderes llega este lunes a Nova: una noche para celebrar el talento femenino
El liderazgo femenino vuelve a brillar con fuerza en la XIII edición de las Top 100 Mujeres Líderes, una gala de referencia que reconoce el talento, la innovación y la influencia de mujeres que están transformando la sociedad. El evento podrá verse este lunes en Nova a partir de las 23:00 horas.
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El Teatro Real de Madrid ha acogido una nueva edición de las Top 100 Mujeres Líderes, una cita imprescindible impulsada por Magas de El Español que distingue a mujeres referentes en ámbitos como la política, la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte o el tercer sector.
La gala, presentada por la periodista Helena Resano, ha reunido a destacadas figuras del panorama nacional en una noche marcada por la emoción y el reconocimiento al talento femenino. Además, el evento contó con las actuaciones musicales de Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco, que pusieron el broche artístico a una velada única.
Ahora, esta gran celebración del liderazgo femenino llega a Nova, donde se emitirá el próximo lunes 23 de marzo a partir de las 23:00 horas, acercando al público uno de los eventos más relevantes del año.
La gala ya se ha ofrecido en abierto y en directo a través de atresplayer, la plataforma de Atresmedia, donde también ha podido seguirse desde su versión internacional. Un evento de referencia que reconoce e impulsa el liderazgo femenino en España.
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