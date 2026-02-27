Audiencias Febrero
Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder
Nova (1,9%) cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido, logra las series más vistas de las temáticas: Vino el amor, Leyla, Emanet, El amor invencible y Cuando seas mía.
Nova (1,9%) vuelve a ser la cadena femenina líder, a una ventaja de +0,7 puntos sobre su inmediata competidora, de nuevo máxima distancia de temporada. También es este mes la temática más vista en el consumo en diferido y lidera la Tarde (3,1%) y el Prime Time (2%) en L-V y, por tanto, su franja de novelas (L-V 15.00-22.45 horas) con un 2,7%.
Vuelve a conseguir las series más vistas de las temáticas con Vino el amor (3,2% y 284.000), Emanet (2,9% y 280.000), el estreno de Leyla (2,2% y 280.000), El amor invencible (2,4% y 266.000) y Cuando seas mía (3,2% y 259.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora Marina (3% y 234.000), Amor sin límite (1,9% y 232.000) y Pasión de gavilanes el fin de semana (2% y 220.000).
