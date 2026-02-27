Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Programas

Nova (1,9%) cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido, logra las series más vistas de las temáticas: Vino el amor, Leyla, Emanet, El amor invencible y Cuando seas mía.

Nova (1,9%) vuelve a ser la cadena femenina líder, a una ventaja de +0,7 puntos sobre su inmediata competidora, de nuevo máxima distancia de temporada. También es este mes la temática más vista en el consumo en diferido y lidera la Tarde (3,1%) y el Prime Time (2%) en L-V y, por tanto, su franja de novelas (L-V 15.00-22.45 horas) con un 2,7%.

Vuelve a conseguir las series más vistas de las temáticas con Vino el amor (3,2% y 284.000), Emanet (2,9% y 280.000), el estreno de Leyla (2,2% y 280.000), El amor invencible (2,4% y 266.000) y Cuando seas mía (3,2% y 259.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora Marina (3% y 234.000), Amor sin límite (1,9% y 232.000) y Pasión de gavilanes el fin de semana (2% y 220.000).

Enamórate en San Valentín llega a Nova con dos grandes historias de amor

Enamórate en San Valentín llega hoy a Nova con dos grandes historias de amor

Siempre es Navidad

Siempre es Navidad

La alegría de la Navidad
Martes, 23 de diciembre a las 00:45 horas

La alegría de la Navidad

Navidad en las tierras altas
Martes, 23 de diciembre a las 23:00 horas

Navidad en las tierras altas

Navidad en Graceland
Martes 9 de diciembre a las 01:00h

Navidad en Graceland

Un viaje a Memphis en plena Navidad reabrirá una historia de amor que nunca llegó a apagarse.

Doce días para regalar
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

Doce días para regalar

Una inesperada herencia navideña cambiará la vida de una familia… y quizá también el corazón de una madre.

Un refugio por Navidad

Un refugio por Navidad

El baile navideño

El baile navideño

Encontrando el amor en Navidad

Encontrando el amor en Navidad

