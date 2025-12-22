Martes, 30 de diciembre a las 01:00 horas
Siempre es Navidad
Una historia navideña sobre segundas oportunidades, amor inesperado y la magia de detenerse a escuchar al corazón.
Sophie es una mujer totalmente volcada en su trabajo como productora de televisión, acostumbrada a vivir a toda velocidad y sin tiempo para lo personal. Cuando acepta encargarse de un especial navideño ambientado en un pequeño pueblo, su rutina da un giro inesperado.
Allí conoce a Will, un hombre cercano y auténtico que le muestra una forma de vida muy distinta a la suya. Mientras avanza el proyecto, Sophie empieza a replantearse sus prioridades y descubre que, a veces, los mejores regalos llegan cuando menos los esperas.
