Martes, 30 de diciembre a las 01:00 horas

Siempre es Navidad

Una historia navideña sobre segundas oportunidades, amor inesperado y la magia de detenerse a escuchar al corazón.

Sophie es una mujer totalmente volcada en su trabajo como productora de televisión, acostumbrada a vivir a toda velocidad y sin tiempo para lo personal. Cuando acepta encargarse de un especial navideño ambientado en un pequeño pueblo, su rutina da un giro inesperado.

Allí conoce a Will, un hombre cercano y auténtico que le muestra una forma de vida muy distinta a la suya. Mientras avanza el proyecto, Sophie empieza a replantearse sus prioridades y descubre que, a veces, los mejores regalos llegan cuando menos los esperas.

La alegría de la Navidad

Navidad en las tierras altas

Navidad en Graceland
Martes 9 de diciembre a las 01:00h

Doce días para regalar
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

Un refugio por Navidad
Martes 9 de diciembre

Grace, una madre divorciada, no esperaba encontrar de nuevo el amor en unas vacaciones navideñas junto a las mujeres de su vida.

El baile navideño
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

Clare va a Inglaterra a pasar las Navidades junto a su familia después de una desilusión.

Encontrando el amor en Navidad

Un retiro para el amor

