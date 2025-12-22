Siempre es Navidad

Sophie es una mujer totalmente volcada en su trabajo como productora de televisión, acostumbrada a vivir a toda velocidad y sin tiempo para lo personal. Cuando acepta encargarse de un especial navideño ambientado en un pequeño pueblo, su rutina da un giro inesperado.

Allí conoce a Will, un hombre cercano y auténtico que le muestra una forma de vida muy distinta a la suya. Mientras avanza el proyecto, Sophie empieza a replantearse sus prioridades y descubre que, a veces, los mejores regalos llegan cuando menos los esperas.