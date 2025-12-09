Programas

Martes 9 de diciembre a las 01:00h

Navidad en Graceland

Un viaje a Memphis en plena Navidad reabrirá una historia de amor que nunca llegó a apagarse.

Navidad en Graceland

Nova
Publicado:

Laurel, una ejecutiva de éxito en Chicago, regresa por trabajo a su ciudad natal: Memphis. Su misión es cerrar una importante operación con uno de los bancos más antiguos de la ciudad, pero el destino tiene otros planes para ella. Allí vuelve a encontrarse con Clay, su gran amor de juventud, un músico apasionado que sigue luchando por sus sueños.

En medio de luces navideñas, villancicos y recuerdos que vuelven con fuerza, Laurel descubre que aquel romance que dejó atrás podría tener una segunda oportunidad. Con la magia de Graceland como escenario y la música como lenguaje común, ambos deberán decidir si están dispuestos a apostar por lo que sienten… y, quizá, escribir juntos una nueva y emocionante melodía de Navidad.

Nova da la bienvenida a la época más especial del año con una programación cargada de películas románticas y llenas de espíritu navideño, que se extenderá estos próximos meses para acompañar a sus espectadores durante todas las fiestas.

