Doce días para regalar

Cuando un hombre fallece y deja una pequeña fortuna al niño que lo ayudó durante años, el pueblo entero se sorprende. El dinero llega en el momento perfecto: la madre del pequeño atraviesa una etapa complicada y ese regalo parece abrir una puerta a la esperanza. Pero aceptar la herencia implica enfrentarse a dilemas que podrían alterar la tranquila vida que llevan.

Mientras la comunidad se vuelca con el chico y su madre para que puedan cumplir sus sueños, un vecino cercano se convierte en su mayor apoyo. La magia de la Navidad les da la oportunidad de reconstruir lo que creían perdido… e incluso dejarse llevar por un nuevo sentimiento que podría unir sus destinos para siempre.