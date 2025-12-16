Navidad en las tierras altas

Una prestigiosa perfumista recibe un encargo tan tentador como arriesgado: tiene solo siete días para descubrir la fórmula de un perfume único y legendario, una fragancia creada hace generaciones y celosamente custodiada por un conde irlandés. Consciente de que el tiempo juega en su contra y de que el acceso a la fórmula es prácticamente imposible por vías legales, decide viajar hasta Irlanda y asumir una identidad falsa.

Bajo la apariencia de una periodista que prepara un reportaje sobre la historia y el linaje de la familia, logra instalarse en la imponente mansión del joven conde. Él es atractivo, reservado y heredero de una tradición marcada por el peso del apellido y las expectativas familiares. Su padre, decidido a asegurar el futuro del título y las tierras, presiona para que contraiga matrimonio con una heredera de una de las familias más poderosas y adineradas del condado.

El conde, a quien su padre quiere unir en matrimonio con una de las familias más ricas del condado, comienza a sentir un verdadero interés por la reportera.