Martes, 23 de diciembre a las 23:00 horas

Navidad en las tierras altas

Una perfumista viaja a Irlanda con una misión secreta: descifrar en siete días la fórmula de un perfume único. Haciéndose pasar por reportera, se infiltra en la vida de un joven conde que, presionado para casarse por conveniencia, comienza a sentirse atraído por ella.

Una prestigiosa perfumista recibe un encargo tan tentador como arriesgado: tiene solo siete días para descubrir la fórmula de un perfume único y legendario, una fragancia creada hace generaciones y celosamente custodiada por un conde irlandés. Consciente de que el tiempo juega en su contra y de que el acceso a la fórmula es prácticamente imposible por vías legales, decide viajar hasta Irlanda y asumir una identidad falsa.

Bajo la apariencia de una periodista que prepara un reportaje sobre la historia y el linaje de la familia, logra instalarse en la imponente mansión del joven conde. Él es atractivo, reservado y heredero de una tradición marcada por el peso del apellido y las expectativas familiares. Su padre, decidido a asegurar el futuro del título y las tierras, presiona para que contraiga matrimonio con una heredera de una de las familias más poderosas y adineradas del condado.

El conde, a quien su padre quiere unir en matrimonio con una de las familias más ricas del condado, comienza a sentir un verdadero interés por la reportera.

La alegría de la Navidad

Navidad en las tierras altas

Navidad en Graceland

Doce días para regalar
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

Doce días para regalar

Un refugio por Navidad
Martes 9 de diciembre

Un refugio por Navidad

El baile navideño
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

El baile navideño

Clare va a Inglaterra a pasar las Navidades junto a su familia después de una desilusión.

Encontrando el amor en Navidad
Martes, a las 23:00 horas

Encontrando el amor en Navidad

Martin, desbordado por la crisis de su empresa y la inesperada llegada de doce cachorros abandonados, encuentra en Erin, su nueva empleada, una aliada inesperada capaz de aportar ideas frescas y una sensibilidad que podría cambiarlo todo.

Llega Navidades Nova: una avalancha de cine romántico para vivir la magia de las fiestas

Llega Navidades Nova: el mejor cine romántico para vivir la magia de las fiestas

Un retiro para el amor

Un retiro para el amor

Una pizca de amor

Una pizca de amor

