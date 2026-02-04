Programas

Enamórate en San Valentín llega este martes a Nova con dos grandes historias de amor

El martes 10 de febrero Nova emite el espacio Enamórate en San Valentín con dos grandes historias de amor: Querido John y Todos los caminos conducen a Roma.

El martes 10 de febrero, a las 23:00 horas, Nova celebrará el amor con el espacio Enamórate en San Valentín, una noche dedicada a las grandes historias románticas que promete emocionar a los espectadores con dos títulos inolvidables: Querido John y Todos los caminos conducen a Roma.

Querido John

La velada comenzará con Querido John a las 23:00 horas. Narra la historia de John, un joven soldado que se enamora de Savannah durante un verano inolvidable. Lo que comienza como un romance intenso se ve puesto a prueba cuando él debe regresar al ejército y ambos inician una relación marcada por la distancia, las cartas y el paso del tiempo.

Las decisiones vitales, los sacrificios personales y los cambios inesperados harán que su amor se enfrente a duras pruebas.

Todos los caminos conducen a Roma

A continuación, llegará Todos los caminos conducen a Roma, una comedia romántica en la que una madre y su hija adolescente viajan a Italia con la intención de pasar unos días juntas, sin imaginar que el viaje cambiará sus vidas.

En Roma, la protagonista se reencuentra con un antiguo amor que reaviva sentimientos del pasado y la obliga a replantearse sus decisiones. Entre enredos, paisajes italianos y segundas oportunidades, la película celebra el amor, la familia y el destino.

Dos películas, dos formas de amar y una sola cita imprescindible. Este martes, Enamórate en San Valentín, en Nova, a partir de las 23:00 horas.

