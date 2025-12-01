Un refugio por Navidad

Grace y Lexi afrontan su época favorita del año. Lo que en principio iban a ser unos navideños días en la montaña entre abuela, madre e hija se convierten en una inesperada y no por ello menos agradable estancia en compañía.

Grace está divorciada y alquila un chalet con su madre y su hija para pasar las vacaciones en familia. Allí conoce por casualidad a Jack, un escritor que odia estas fechas. ¡Todo lo contrario que ellas!

Al final, entre todos descubrirán la magia tanto de la Navidad como de la familia. Y surgirá entre Grace y Jack algo más que una bonita conexión.