Martes, 23 de diciembre a las 00:45 horas
La alegría de la Navidad
Justo cuando su carrera está a punto de despegar, una llamada inesperada obliga a Joy Holbrook a regresar a casa para cuidar de su tía tras una operación, un viaje que la llevará a reencontrarse con un amor del pasado y a cuestionarse qué es lo que de verdad quiere para su futuro.
Publicidad
Joy Holbrook está a un paso de conseguir la promoción que podría impulsar definitivamente su carrera, justo cuando se acercan las vacaciones. Todo parece ir según lo previsto hasta que una llamada inesperada desde su ciudad natal lo cambia todo. Su tía necesita ayuda para recuperarse de una operación reciente, y Joy no duda en dejarlo todo atrás para regresar a casa.
Al volver, se reencuentra con Ben, su antiguo amor, alguien que forma parte de un pasado que creía superado. Entre cuidados, recuerdos compartidos y el ambiente familiar de su hogar, Joy se ve obligada a replantearse sus prioridades. Lo que comenzó como una visita temporal se convierte en un viaje emocional que la enfrenta a decisiones importantes sobre su futuro, el éxito profesional y aquello que realmente desea para su vida.
Publicidad