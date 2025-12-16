Programas

Martes, 23 de diciembre a las 00:45 horas

La alegría de la Navidad

Justo cuando su carrera está a punto de despegar, una llamada inesperada obliga a Joy Holbrook a regresar a casa para cuidar de su tía tras una operación, un viaje que la llevará a reencontrarse con un amor del pasado y a cuestionarse qué es lo que de verdad quiere para su futuro.

Nova
Publicado:

Joy Holbrook está a un paso de conseguir la promoción que podría impulsar definitivamente su carrera, justo cuando se acercan las vacaciones. Todo parece ir según lo previsto hasta que una llamada inesperada desde su ciudad natal lo cambia todo. Su tía necesita ayuda para recuperarse de una operación reciente, y Joy no duda en dejarlo todo atrás para regresar a casa.

Al volver, se reencuentra con Ben, su antiguo amor, alguien que forma parte de un pasado que creía superado. Entre cuidados, recuerdos compartidos y el ambiente familiar de su hogar, Joy se ve obligada a replantearse sus prioridades. Lo que comenzó como una visita temporal se convierte en un viaje emocional que la enfrenta a decisiones importantes sobre su futuro, el éxito profesional y aquello que realmente desea para su vida.

Doce días para regalar
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

Doce días para regalar

Un refugio por Navidad
Martes 9 de diciembre

Un refugio por Navidad

El baile navideño
Martes 9 de diciembre a las 23:00h

El baile navideño

Clare va a Inglaterra a pasar las Navidades junto a su familia después de una desilusión.

Encontrando el amor en Navidad
Martes, a las 23:00 horas

Encontrando el amor en Navidad

Martin, desbordado por la crisis de su empresa y la inesperada llegada de doce cachorros abandonados, encuentra en Erin, su nueva empleada, una aliada inesperada capaz de aportar ideas frescas y una sensibilidad que podría cambiarlo todo.

Un retiro para el amor

Un retiro para el amor

Una pizca de amor

Una pizca de amor

