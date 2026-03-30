Audiencias Marzo
Nova (1,8%) suma otro mes como la cadena femenina líder
Nova (1,8%) vuelve a ser la cadena femenina líder, a una distancia de +0,7 sobre su inmediata competidora y repite también como la temática más vista en el consumo en diferido. También, lidera la sobremesa (2,4%), la tarde (3,1%) y el Prime time (2,1%) en L-V y, por tanto, su franja específica de novelas (15:00-22:45) con un 2,8%.
Junto a Bright Minds de Atreseries, tiene las series temáticas más vistas con Emanet (3% y 278.000), Leyla (2,3% y 284.000), El amor invencible (2,4% y 275.000), Cuando seas mía (3,4% y 260.000) y el estreno de Perdona nuestros pecados (2,5% y 246.000). Además, superan a su directa competidora Marina (2,9% y 231.000) y, en el fin de semana, Pasión de gavilanes (2,1% y 245.000), La tormenta (1,4% y 134.000) y el estreno de Me atrevo a amarte (1,2% y 105.000).
