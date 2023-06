Renata encuentra a su madre cuando menos lo esperaba

No ha habido suerte y Renata sigue esperando ese trasplante que le salve la vida. Cada día que pasa su situación empeora y cada vez le resulta más difícil llevar una vida normal. De hecho, en el trabajo ha dado instrucciones para que Mariluz continúe avanzando en su proyecto y apoye a la persona que se encargue de él cuando ya no esté. No hay consuelo posible y su vida se apaga por momentos.

Pero un rayo de esperanza aparece cuando nadie lo espera. Gema ha estado visitando a la hermana Caridad y ambas han visto el vídeo desesperado que Renata había colgado en redes sociales buscando alguna pista que diera con el paradero de su madre biológica. La hermana Caridad y Gema descubren por el vídeo que Renata está muy enferma y Caridad acude a verla a su casa. Renata se sorprende al verlas, pero eso no es nada cuando la hermana Caridad le dice lo que ha ido a contarle. Antes de convertirse en religiosa con el nombre de Caridad, ella se llamaba Joali y es la madre biológica de Renata.