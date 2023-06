Mauro quiere ayudar a Renata aunque pueda perjudicar a su relación con ella

La enfermedad de Renata no se detiene. Necesita urgentemente un donante de hígado, pero no llega nadie compatible. Sería más fácil si Renata localizara a su madre biológica, pero no aparece. Ante la situación que cada vez parece más angustiosa, Mauro toma una determinación.

Hay una posibilidad de que Renata y él sean hermanos, con lo que también podría haber una coincidencia genética y ser compatibles. Por eso recoge unas muestras de ADN de él y de Rodrigo y se las da a Renata para que las puedan analizar en el laboratorio. Si dan un determinado resultado, podrían ser hermanos. Eso significaría que su relación es imposible, pero abriría la puerta a una compatibilidad. Si no, podrían seguir juntos, pero Renata estaría en el punto de partida.