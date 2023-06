Mauro está en la cárcel y Lisandro le ofrece una posibilidad para salir libre

Los planes de venganza de Mauro contra Lisandro no han salido bien. La policía ha acudido a su casa y le ha detenido por varios delitos que se le imputan, entre ellos haber golpeado a Lisandro en su propio despacho. Algo que no hizo, pero que no puede demostrar. El futuro de Mauro se oscurece por momentos y la posibilidad de vengarse de Lisandro Mascaró, también.

Cuando está en prisión aparece Lisandro con una propuesta sorprendente. Si Mauro quiere salir de la cárcel deberá seguir las indicaciones de Lisandro. El hijo de Arturo Valencia no tiene demasiadas opciones, por lo que deberá aceptar. ¿Qué es lo que le ha propuesto Lisandro?