Daniela Romo es Bárbara, una mujer que necesitará hallar el amor propio en medio del 'nido vacío'.

Todo comienza cuando Bárbara, mujer conservadora y pretenciosa, celebra la jubilación de su marido, Joaquín Falcón. Ahora que él ya no trabajará y los tres hijos de ambos, Álvaro, Eduardo y Gael ya no viven en la casa familiar, Bárbara desea viajar y hacer cosas nuevas. Sin embargo, pronto descubrirá que Joaquín no comparte sus mismos deseos.