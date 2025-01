Sedat le pide explicaciones a Nalan por una foto suya con Hayrin pero no espera la respuesta contundente de su mujer

Cuando Nalan y Hayrin se encontraban en el puerto, los paparazzi que les siguen sacaron unas cuantas fotos desde lejos que daban la impresión de que podía haber algo entre ellos. Lo primero que hicieron los fotógrafos fue hablar con Cana para contarle lo ocurrido y ella ha decidido aprovecharlo.

Cana envía una de las fotos al móvil de Sedat con la intención de hacerle dudar sobre la posible relación de Nalan con el chófer de los Koroglu. Obviamente él la recibe y lo primero que piensa es que su mujer puede tener una aventura con Hayrin. Muy serio, cuando llegan a la oficina, Sedat le pregunta a su mujer qué hay entre ella y el chófer. Lo hace de una manera poco elegante y exigiendo explicaciones de manera airada. Nalan, que sabe que no ha ocurrido nada de eso, no le responde de primeras, pues no piensa que haya nada que explicar, pero tras la insistencia de Sedat, explota.

Nalan está harta de la actuación de su marido que la ha estado engañando con Cana y antes con otra mujer y sin embargo ella no lo ha reprochado. Está harta de que Cana se inmiscuya en su matrimonio y está cansada de tener que dar explicaciones por algo que no ha sucedido. Hayrin oye escondido desde la distancia y se muestra satisfecho por la respuesta de Nalan a su marido. Sedat no tiene más remedio que callarse y pedir perdón.