Nalan rechaza a Sedat mientras sus sentimientos por el chófer de los koroglu crecen en silencio

Sedat está contento porque su padre le ha levantado el castigo y podrá regresar a su despacho. Con esta noticia, el joven decide intentar pasar una noche de pasión con su esposa, pero Nalan lo rechaza.

El hijo de Rifat Koroglu no puede contener su enojo. No es la primera vez que su esposa lo evita, y Sedat se lo recrimina. No entiende cómo lo rechaza y, cansado de esta situación, el joven Koroglu decide pasar la noche con su amante Cana.

Feride, la madre de Nalan, lo sorprende saliendo de la habitación y le exige a su hija que lo llame para disculparse y pedirle que regrese a casa. Con la intención de mantener el control de la situación, la mujer de Adil le advierte a Nalan: "Si lo echas de casa otra vez, te arrepentirás". Feride tiene claro su objetivo: que su hija vuelva a quedarse embarazada para afianzar el matrimonio.

Sedat, aunque molesto con ella, le da una segunda oportunidad a Nalan y regresa a la mansión con la intención de reanudar su vida marital. Sin embargo, Nalan no está dispuesta a acostarse con él y lo rechaza de nuevo. Esto provoca una discusión en la que el hijo de Gülcihan admite que su matrimonio no es como él imaginaba, mientras que Nalan le reprocha que no respete su duelo tras haber perdido recientemente a su bebé y a su padre. "Solo te preocupas por ti", le dice enfadada y Sedat, herido en su orgullo, le responde: "No sabes lo que es el sexo ni quieres practicarlo".

En el fondo, Nalan comienza a darse cuenta de que sentimientos están cambiando. Su rechazo a Sedat no solo viene del dolor, sino también porque empieza a sentir algo especial por Haydin, el chófer de los Koroglu. Por más que lo intente, no logra quitárselo de la cabeza.