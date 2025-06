Una imagen en redes desata los celos de Melisa y pone en peligro su relación con Kadir

Mazlum se ha reconciliado con Talya y, en señal de agradecimiento por haberlos ayudado a reencontrarse, invita a Kadir y a Cemile a casa para tomar un té. Talya inmortaliza el momento con un selfie en el que aparecen ella, su novio, el hermano de Ömer y Cemile. La imagen es publicada en Instagram.

Melisa ve la foto en redes sociales y piensa lo peor: cree que Kadir se está enamorando de Cemile. Dolida y decepcionada, le llama por teléfono para reprochárselo. Está muy disgustada. No entiende por qué él pasa cada vez menos tiempo con ella y más con Cemile, y toma una drástica decisión: "No quiero seguir sufriendo. Quiero romper contigo". Kadir se queda paralizado. La hermana de Doruk rompe a llorar en cuanto cuelga.

Más tarde, el hermano de Asiye le cuenta a sus amigos que Melisa ha roto con él. Cemile le anima a luchar por su amor si realmente siente algo por ella: "Ve a decirle que la quieres. Mírala a los ojos y dile que no quieres romper con ella".

Siguiendo su consejo, Kadir va a buscar a Melisa a la mansión de los Atakul. Se ven a escondidas en el jardín. Él reconoce que ha estado demasiado centrado en sí mismo, pero le asegura: "No siento nada por Cemile. Solo la ayudé porque está sola. La veo como a una hermana más".

Finalmente, se reconcilian, pero Melisa le confiesa su tristeza al ver aquella foto: "Me sentí muy mal al verte sonreír junto a Cemile en casa de Mazlum. Como la primera vez que fuimos los dos. Me rompiste el corazón".

Kadir no duda en declararle su amor: "He conocido a muchas mujeres, pero ninguna es como tú. Solo puedo estar enamorado de ti… y te querré hasta que me muera".

Melisa, conmovida, le pide una sola cosa: "Solo prométeme que no volverás a hacerme daño".