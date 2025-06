El secreto mejor guardado de Akif sale a la luz en la fiesta de disfraces del Ataman

En el colegio Ataman se celebra el tradicional baile anual de disfraces. Las urnas y papeletas están disponibles para quienes deseen votar al rey y la reina del evento.

Doruk no puede apartar la vista de Asiye, que va vestida de flamenca. Solo tiene ojos para ella y no duda en sacarla a bailar. Aybike y Berk, así como Harika y Oğulcan, también se dejan llevar por la música. Mientras tanto, Süsen se muestra decaída: Kaan ha rechazado ir con ella a la fiesta y, para colmo, ha acudido acompañado de Melisa. Ömer se da cuenta de que Süsen está sola y triste, y decide invitarla a bailar.

En medio del ambiente festivo, Harika se acerca a Asiye y Aybike para dejarles claro que, aunque haya acudido a la fiesta con ellas, no pretende ser su amiga. "No creáis que soy una pringada", les contesta con desprecio. Berk intentar poner paz entre ellas, pero Harika continúa lanzando veneno por su boca al insinuar que recibió dinero de Berk. "¡Quéjate a tu novio, así me dará dinero para que me calle!", le dice a Aybike, refiriéndose a cuando su pareja ayudó económicamente a la familia de Aybike.

Tolga se suma a la discusión y empieza a echar en cara a Berk errores del pasado. Él intenta defenderse de sus ataques: "Todo cambió cuando fui consciente de la clase de persona que eres". Pero Harika no se detiene y provoca a Aybike llamando a Berk "un calzonazos".

Akif interviene para regañarlos por discutir en la fiesta, y acto seguido anuncia a los reyes del baile: ¡Ömer y Süsen! Ambos están emocionados, pero justo cuando van a agradecer el premio, Suzan coge el micrófono y presenta ante todos los resultados de la prueba de ADN de Akif y Kaan.

"¿Estás listo para el sobre sorpresa?", le pregunta a Akif con sarcasmo. El silencio se apodera de la sala. Al abrir el sobre, Suzan confirma que Kaan es hijo de Akif, fruto de una aventura extramatrimonial.

Nebahat, perpleja, mira a su esposo sin poder creer lo que está escuchando. Suzan anima a Kaan a abrazar a su padre, pero la escena se vuelve tensa. De regreso en casa, Nebahat, fuera de sí, estalla: "Todo el mundo se ha enterado de que me has engañado una vez más. Te has reído de mí en mi cara. Has destrozado a nuestra preciosa familia”.

Akif intenta justificarse diciendo que no quiso herirla contándole la verdad, pero la situación se agrava cuando Kaan confiesa a Nebahat, Doruk y Melisa que su padre nunca se preocupó por él ni por su madre. Además, revela que Akif solo lo aceptó en casa por chantaje.

El empresario no lo niega. De hecho, acaba confesando con frialdad: "Yo no te quería cuando viniste al mundo, y ahora tampoco te quiero". Luego, le ordena que se marche de su casa y Kaan se va llorando por el desprecio de su progenitor.