El oscuro descubrimiento de Paula que arruina definitivamente la relación con su tía Eva

Los padres de Paula perdieron la vida en un trágico accidente de coche y desde entonces ha sido su tía Eva la que ha cuidado de ella. Es la única familia que le queda a Paula y Eva se ha convertido en su referente. Pero la historia no es como a Paula se la han contado. Desde hace algún tiempo Paula tiene recuerdos borrosos de su pasado y ha emprendido una búsqueda para conocer más sobre sus padres, quiénes eran realmente y qué tal era su vida con ellos.

Ha encontrado un hilo del que tirar. Se llama Norma y vive en la capital. Paula se ha desplazado hasta allí para hablar con ella y ver qué le puede contar de sus padres. En cuanto norma abre la puerta y ve a Paula se abalanza sobre ella y la come a besos. Está encantada de haberla podido ver de nuevo y Paula se queda algo sorprendida.

Ambas hablan sin parar sobre el pasado y Norma le cuenta cosas de sus padres. Tras leer el diario de sus padres, Paula piensa que sus padres no la querían y que el embarazo de su madre no era deseado, lo que la sume en una gran tristeza. Norma, por el contrario, le cuenta que no es así y que sus padres la querían mucho. Norma también le cuenta cosas sobre su tía Eva.

Paula está desconcertada porque lo que Norma le cuenta sobre su tía, nada tiene que ver con lo que Eva le ha dicho durante todo este tiempo. Paula está furiosa con Eva y acude a verla para pedirle explicaciones sobre el pasado. Eva no tiene más remedio que reconocer lo que ocurrió y que ella fue en parte responsable del accidente que les costó la vida a sus padres. paula está desolada y rompe cualquier nexo de unión con Eva.