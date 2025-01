Feride recibe la inquietante llamada del verdadero padre de Nalan

Feride lleva toda la vida criando a Nalan. No es su madre biológica y la ha criado en una opresiva atmósfera de miedo, peligro y superstición. Pero después de todo este tiempo, está segura de que el futuro de Nalan está bajo su control y nada puede alterarlo. Sin embargo recibe una inquietante llamada. Al otro lado del teléfono está Metin, su hermano.

La llamada le causa un profundo desasosiego pues se trata del responsable de la muerte de su hija Selma. Metin la violó cuando vivía con ellos y Nalan es su hija. Ha estado fuera de la vida de los Ipeglocu todo este tiempo, pero ahora ha decidido volver y tiene la intención de conocer en persona a su hija. Feride no quiere ni por asomo que tenga ningún contacto con ella, pero está preocupada pues, si Metin ha logrado dar con su teléfono, no tendrá dificultades en dar con el de Nalan y Feride no lo puede permitir.