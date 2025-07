Harika le rompe el corazón a Oğulcan y decide poner punto y final a su relación con ella

Oğulcan quiere comprarle a Harika unos guantes ahora que llega el frío invierno, y para conseguir el dinero se disfraza de vaca para trabajar en una tienda. Casualmente, Harika pasa por delante de él con Özge y Dora, y no lo reconoce. Al pararse a ver el escaparate, empiezan a hablar mal de él.

"¿Qué hace una chica tan guay como tú con un pringado como Oğulcan?", le pregunta una de sus nuevas amigas. Harika les explica que le hace reír, per que no tienen nada serio. Cuando le sugieren que quizás esté con él por pena, ella admite que puede ser… ¡Y él lo escucha todo!

Cuando las chicas se marchan, Oğulcan se quita la parte de arriba del disfraz y no puede ocultar su tristeza tras oír a su novia hablar así de él.

Al día siguiente, el hermano de Aybike le entrega a Harika una caja con unos guantes dentro. "Es un regalo de ruptura", le dice Oğulcan. Harika no entiende nada. Oğulcan argumenta su decisión asegurando que pertenecen a mundos diferentes: "Nuestra relación no tiene sentido. No somos el uno para el otro". Así decide poner punto y final a su historia de amor con la hija de Suzan. ¿Descubrirá la hija de Suzan los verdaderos motivos que ha llevado al primo de Ömer a tomar esta decisión?