Helena está hecha un mar de dudas tras reencontrarse con Juan Carlos ¿lo acabará delatando?

Después de su encuentro en la playa con Juan Carlos, Helena no ha podido dejar de pensar en él y en sus palabras de amor hacia ella, además de su insistencia para que le ayude a demostrar que no robó los 3.000 dólares a la empresa Grupo Imperio.

Tras regresar a México con su hijo, Helena está ausente, y su madre se da cuenta de ello. Sabe que a su hija le pasa algo y, finalmente, Helena le confiesa cuáles son sus sentimientos hacia el hijo de Modesto. La madre de Helena cree que el empresario está muerto y ni se imagina que su hija se ha visto con él en la playa, así que le ruega encarecidamente que lo olvide, ahora que va a casarse con Plutarco.

Helena le confiesa a su madre que jamás va a amar a nadie como a Juan Carlos y que no puede olvidar que él fue el único hombre que la hizo creer en el amor. Reconoce que, cuando lo conoció, llevaba muchos años sola tras el engaño de Mario, pero él la hizo volver a vivir y a sentir lo que es enamorarse.

Pero parece que Helena no es la única de la familia que sigue pensando en Caballero. Su hijo, Eduardo, le echa mucho de menos y no puede olvidar la promesa que le hizo el empresario poco antes de desaparecer y de hacer creer a todos que había muerto en un accidente de coche. "Me juró que iba a regresar y que, si yo quería, iba a ser mi padre", le confiesa a su madre, que no puede evitar emocionarse.

A la mañana siguiente, Helena recibe en su casa un ramo de rosas rojas. Sabe perfectamente que se las ha enviado el hijo de Eugenia, pero no quiere aceptar nada de él. "¿Por qué tuviste que aparecer justo ahora?", se pregunta a sí misma.

Por mucho que lo intente, la madre de Eduardo no puede dejar de pensar en Juan Carlos ni en sus palabras cuando se reencontraron en la playa. Tampoco puede olvidarse de Plutarco, que le pidió que se olvidará de Caballero de una vez por todas. Está hecha un mar de dudas y no sabe si denunciarlo o no. Pero, al final, decide guardar silencio y no perjudicarlo.