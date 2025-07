Tolga desata el caos: provoca un incendio y Asiye y Ömer casi mueren atrapados entre las llamas

Tolga ha decidido llevar su venganza contra los Eren hasta el extremo. Está convencido de que ha perdido a Cemile por culpa de ellos y no está dispuesto a perdonarles.

Para celebrar el final del trimestre, los alumnos del colegio Ataman organizan una fiesta nocturna sin supervisión de adultos. Aunque entre algunos de ellos la tensión era evidente, como en los casos de Aybike y Berk, o Asiye y Doru, todos intentan pasar un buen rato.

A pesar de algunos ataques de celos, la noche avanza sin mayores problemas… hasta que aparece Tolga. El joven, fuera de sí, acababa de recibir la llamada de Cemile para anunciarle que abandonaba Estambul para siempre. Cegado por la rabia, culpa a los Eren de su marcha y decide vengarse en ese mismo momento.

Cuando ve a Asiye entrar al baño, Tolga aprovecha la ocasión para encerrarla. Acto seguido, prende fuego a unas cortinas usando unas velas, decidido a acabar con todo. "Si ardemos, lo haremos todos", sentencia lleno de ira.

En cuestión de minutos, las llamas comienzan a propagarse por todo el local. Los alumnos huyeron aterrados al percatarse del fuego. Sin embargo, Ömer nota la ausencia de su hermana y no duda en volver a entrar para buscarla. Tras llamarla a gritos, descubre que estaba atrapada en el baño. ¡No conseguía sacarla!

Desesperado y casi sin fuerzas, Ömer golpea la puerta una y otra vez hasta que logra derribarla. Cuando por fin alcanza a Asiye, la encontra casi sin respiración: el humo ya lo han invadido todo. Ambos quedan rodeados por el fuego sin saber cómo salir.

Al darse cuenta de que Ömer y Asiye no han salido, Oğulcan, Kaan y Doruk regresan al interior para rescatarlos. Con extintores en mano, apagan parte de las llamas para abrirse paso. Al escucharlos, Ömer grita con todas sus fuerzas, y gracias a eso pueden encontrarles. Cuando llegaron, hallan a Asiye inconsciente y a su hermano agotado y casi sin aire.

Doruk carga a Asiye en brazos y la saca del local, mientras Kaan ayudaba a Ömer a caminar y Oğulcan sigue sofocando las llamas con un extintor.

Ya a salvo en el exterior, piden una ambulancia para atender a la hermana de Emel. Por suerte, Ömer comienza a recuperarse, pero al ver a Tolga, explota de ira. Se enfrenta a él sin dudarlo: "No pudiste soportar tanta ira y decidiste quemarnos vivos, ¿verdad?", le grita furioso.

Familiares y amigos intentan detenerle para que no se abalance sobre Tolga. "Si le pasa algo a mi hermana, te mato", le amenaza sin titubeos el mayor de los Eren. Tolga, sin inmutarse, se defende diciendo: "Si yo hubiese hecho eso, no me habría quedado dentro", replica, desafiante.

Finalmente, Asiye recobra la conciencia, para alivio de todos, excepto de Tolga, que se marcha murmurando para sí mismo: "Por esta vez os habéis librado, Ömer, pero paciencia… algún día te daré tu merecido".