La boda de Sedat con Nalan comienza con una mentira y una seria amenaza de Feride a Cana

La boda de Sedat y Nalan está a punto de comenzar. Sedat se mantiene tranquilo y confiado en la ceremonia, pero Nalan se muestra algo nerviosa y un poco desubicada. Antes de la ceremonia, mientras se está dando los últimos retoques, Nalan recibe la visita de Cana, la mujer con la que Sedat ha mantenido una relación extramatrimonial y que según el hijo de Rifat ya es historia.

Sedat ha intentado romper con ella desde que se hicieron públicos sus planes de boda con Nalan, pero ella no lo ha aceptado demasiado bien. Su visita a Nalan es de todo menos inocente y termina con un regalo envenenado. Cana le entrega una pulsera exactamente igual a la que Sedat le regaló a ella con la intención de dejarle claro a Nalan que ella es una segunda opción. Nalan encaja bien el golpe, aunque lo acusa y acrecienta su inseguridad antes del enlace.

Después de que se haya celebrado la ceremonia, Sedat se cruza con Cana y ambos terminan teniendo un tórrido encuentro en el servicio. Creen que nadie les ha visto, pero Gülcihan, la madre de Sedat lo ha descubierto. Se queda de piedra porque se da cuenta de que Sedat tendrá un grave problema en el futuro si alguien más se entera. de momento, guarda silencio.

Feride también les descubre y no tiene la misma reacción que Gülcihan. Arremete contra Cana y no sólo la insulta sino que la amenaza seriamente si no deja en paz a Sedat y permite que el matrimonio con su hija Nalan siga a delante con normalidad.