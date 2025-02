Así se le queda la cara a Bilur cuando se entera de dónde ha pasado la noche Nalan

Bilur es la mejor amiga de Nalan de toda la vida. Siempre ha estado a su lado en todo momento. Desde la época en la que vivía bajo la fuerte personalidad de su madre Feride, hasta el momento actual en el que su amiga Nalan vive un momento de confusión en su matrimonio con Sedat.

Nalan ha intentado romper con Hayrin de muchas maneras. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos, en el fondo sigue estando enamorada del chofer de los Koroglu. Ahora, después de la trágica muerte de su madre, Nalan ha encontrado en los brazos de Hayrin el consuelo y la paz que tanto anda buscando. No se ha dado cuenta del todo, pero de repente ha pasado la noche en casa de Hayrin y ha sido para ella una experiencia inolvidable. Bilur, que conoce bien a su amiga, la ha encontrado distinta por la mañana en el trabajo y no ha podido evitar preguntarla qué le sucede. Nalan se muestra evasiva y reacia a contarle lo que ha sucedido, pero no pasa mucho tiempo hasta que Bilur descubre la realidad y es que su gran amiga ha pasado una tórrida noche en la casa de Hayrin. Su reacción es inolvidable.