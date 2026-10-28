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PRÓXIMO ESTRENO

Transplant, el drama médico sobre un doctor obligado a empezar de cero, muy pronto en Nova

Un médico de urgencias encuentra una segunda oportunidad en un nuevo país, donde deberá demostrar su talento para ejercer en un entorno muy exigente: las emergencias hospitalarias.

Transplant, el drama médico sobre un doctor obligado a empezar de cero para volver a salvar vidas, muy pronto en Neox

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Nova
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Nova estrena muy pronto Transplant, un drama médico que pone el foco en la historia de un doctor que se ve obligado a irse de Siria para empezar desde cero.

Tras abandonar su país, el protagonista inicia una nueva etapa marcada por las dificultades. Volver a ponerse una bata no será tan sencillo: tendrá que adaptarse a un sistema distinto, superar trabas y demostrar que sigue estando a la altura.

Finalmente, consigue una oportunidad en un hospital de Canadá, donde entra a formar parte del equipo de urgencias. Allí se enfrenta a situaciones límite en las que cada decisión cuenta y donde su experiencia será clave para salir adelante.

Más allá de los casos médicos, la serie sigue de cerca su lucha personal por reconstruir su vida sin perder de vista lo que siempre ha sido: un médico con vocación.

Transplant llega a Nova como una de las nuevas apuestas de la cadena para quienes disfrutan de las historias intensas y con emoción.

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