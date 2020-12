Pedro rompe con Elena: "No quiero estar contigo"

Pedro ha cedido definitivamente al chantaje de Ernesto. Si quiere que Nicolás esté con Elena, tiene que alejarse de ella, y eso es lo que ha hecho.

No le queda más remedio que romper con ella, pero Elena no entiende nada. Hace unos días estaban alquilando un apartamento para verse a escondidas y hoy no quiere saber nada de ella.

¿Sospechará que se trata de un chantaje o creerá que Pedro no la quiere de verdad? Descúbrelo en el vídeo.