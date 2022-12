Nigar Kalfa se enfrenta a Athysa tras conocer que su hija está viva

Ha sido toda una bomba emocional para Nigar Kalfa. Siempre le habían dicho que su bebé nació muerto, pero cuando le anunciaron que estaba vivo y en el palacio, la amante de Ibrahim no se lo podía creer. Una vez pasado el momento de la impresión inicial, Nigar Kalfa quiere pasar el mayor tiempo posible con su hija.

Sin embargo, esa no es una opción que satisfaga a Athysa. No quiere verla en el palacio y mucho menos que se haga amiga de la hija de Ibrahim. Cuando entra en los aposentos de la niña y ve a Nigar Kalfa con la pequeña, se sorprende y le exige que se marche. Pero esta vez Nigar Kalfa no está dispuesta a obedecer las órdenes de la sultana. Le hace frente y amenaza con denunciarla si pretende alejarla de su hija. Athysa muestra su lado más arrogante y utiliza su poder para lograr que los soldados expulsen a Nigar Kalfa. ¿Habrá sido una decisión acertada?