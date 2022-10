Hürren queda desfigurada tras el ataque y responsabiliza a la madre de Solimán

Valide y Mahidevran han alentado el descontento de las mujeres del harén de solimán contra Hürren. Ellas han inducido a estas mujeres a rebelarse contra ella. Convertidas en una turba, han accedido hasta las habitaciones privadas de Hürren y allí la han agredido gravemente. Hürren ha sufrido dolorosas quemaduras en la cara que la han dejado completamente desfigurada.

Solimán se encuentra en plana campaña contra los cristianos y, aunque Hürren le ha enviado una carta escrita por Daye, Ibrahim ha considerado mejor no entregarla al sultán. Por lo que Solimán no sabe nada del asunto. A pesar de todo, Valide y Mahidevran no han conseguido su principal objetivo que era quitarse de en medio a Hürren. Ella ha decidido sobreponerse y desafiarlas a pesar de su estado de salud.