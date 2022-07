Hürren decide cambiar de estrategia para no crearse más enemigos en la corte

Mehmet, el hijo de Hürren ha estado a punto de morir ahogado en un tonto accidente. Mahidevran, su gran enemiga, ha logrado salvarle. Hürren le está muy agradecida por ello y no ha dudado en darle las gracias públicamente, aunque todo el mundo sabe lo mal que se llevan.

Hürren ha decidido cambiar de rumbo y no ser tan agresiva con los demás. Es la mejor forma de reconducir su situación en la corte y que no la aparten del lado del sultán Solimán al que no le gustan estos líos.