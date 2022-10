Athysa advierte a Solimán: "Si piensas sentenciarlo a muerte, tendrás que matarme a mi primero"

Solimán ha despojado a Ibrahim de todos sus cargos después de enterarse de su romance con Nigar Kalfa. La decisión de Solimán ha sido totalmente radical, desde ese momento vuelve a ser un esclavo y pierde todo su poder.

Ibrahim, esposo de Athysa, desaparece del palacio y su mujer no sabe por qué, pero lo sospecha. Acude a ver a Solimán y le advierte de que Ibrahim no puede morir: "No soy nada sin él". Solimán teme por la vida de Athysa pero a la vez la defiende.

¿Qué hará el sultán?