Kadir sobrevive tras un brutal ataque orquestado por los hombres de Mehmet

Ömer y Oğulcan, desesperados por conseguir dinero para reparar el coche de Doruk, contactan con Mehmet, un delincuente que usa un taller como tapadera. Kadir, al descubrir que su hermano y primo están involucrándose con un criminal, les exige que se alejen y se ofrece a devolver el dinero prestado. Sin embargo, no logra reunirlo a tiempo y la situación se complica aún más cuando la policía detiene a Mehmet y a sus cómplices.

Melisa, intentando proteger a Kadir, es la que lo denuncia ante las autoridades sin prever las consecuencias. Mehmet, convencido de que ha sido Kadir quien lo delató, planea su venganza: ordena a sus hombres que lo apuñalen. El ataque se produce frente a sus hermanos, que presencian la escena con horror.

Kadir es trasladado de urgencia al hospital, acompañado por sus hermanos y sus tíos. Allí es operado de urgencia, mientras Ömer, Emel y los demás esperan que los médicos puedan salvarle la vida.

Consumido por la culpa, Ömer admite que todo es responsabilidad suya por haber tratado con Mehmet. Su tío Orhan lo reprende por no haberle pedido ayuda antes, pero Ömer estalla: "No nos dejaste quedarnos en tu casa, nos echaste a un gallinero, y ahora te atreves a decir que debimos pedirte ayuda", le reprocha entre lágrimas. "No le importamos a nadie… solo a nuestro hermano mayor", añade, visiblemente roto.

Durante los momentos más críticos, Kadir sueña con sus padres, quienes le piden que no abandone a sus hermanos. Finalmente, los médicos consiguen estabilizarlo, y la familia estalla de felicidad al saber que ha sobrevivido.

Tras salir del quirófano, sus hermanos lo visitan en planta y Emel le confiesa que temía perderlo para siempre, a lo que Kadir, con una sonrisa, responde: "¿Crees que tu hermano se rinde a la primera?". Melisa y su mejor amigo también acuden al hospital para mostrarle su apoyo y cariño.