Los Eren sufren humillaciones en su nuevo colegio… ¡pero Ömer se planta!

Ömer y Asiye han empezado las clases en el exclusivo colegio privado al que asisten los hijos de Akif, gracias a la beca que él mismo les ha pagado. Kadir, por su parte, también ha conseguido trabajo como camarero en la cafetería del centro, gracias a su ayuda.

Pero la integración no será nada fácil. Los primeros roces con Doruk y sus amigos no tardan en llegar. El hijo de Akif no olvida los daños a su coche y les exige el dinero de la reparación. Sin embargo, ofrece una alternativa: si hacen lo que él les ordene, podría reducirles la deuda.

Doruk, arrogante y cruel, les impone humillaciones extremas: primero les pide que laman un lavabo. Oğulcan accede, pero Ömer se niega. Luego, intenta que el hermano pequeño de Kadir meta la cabeza en el váter, pero se niega a hacerlo.

Melisa, harta del comportamiento de su hermano y sus amigos, le reprocha su actitud. Aun así, decide invitar a los Eren a su fiesta de cumpleaños: "Es mi cumpleaños e invito a quien yo quiera", dice firme ante la sorpresa de todos.

Pero Doruk no se detiene y obliga a Ömer y Oğulcan a ponerse a cuatro patas para usar sus espaldas como apoyo para los pies de sus amigos. Ömer accede hasta que Doruk les lanza comida por encima mientras se ríen de ellos. Entonces, el hermano de Emel estalla. "¡No hay acuerdo contigo! No me das miedo", le grita, rompiendo el pacto y desafiándolo abiertamente. El hijo de Akif le exige el dinero del coche. ¿Cómo logrará pagarlo?

No solo los chicos son humillados… Asiye también sufre el desprecio de Harika y sus amigas. Mientras se ducha, le roban la ropa de la taquilla. Desesperada, pide ayuda desde el vestuario y es Doruk quien la escucha. El joven le presta algo de ropa para que pueda salir. ¿Acabará surgiendo entre ellos algo más que una simple amistad?