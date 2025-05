Eva se sincera con Fidel sobre su complicado pasado y el de Paula

Eva es la tía de Paula y la mujer que la ha criado desde que ella era pequeña. El vínculo que hay entre ellas es muy fuerte pues son la única familia que tienen. Desde que se trasladaron a Morelia, tras la sorprendente boda de Paula con Rogelio, su vida se ha transformado y han pasado de vivir con algunas necesidades económicas, a tener prácticamente la vida resuelta.

Eva ha comenzado una relación con Fidel, la mano derecha de Rogelio en la empresa, y ahora espera un hijo de él. Eva nunca pensó en verse en esa situación y se encuentra algo desbordada porque no se la esperaba. Es feliz junto a Fidel y su futuro parece esperanzador, pero hay algo que la está atormentando.

Se trata de su más profundo secreto y decide contárselo a Fidel, aunque le pide que no lo cuente a nadie. Los padres de Paula no murieron cuando ella era pequeña, tal y como Paula piensa. Eva asegura que ella es la responsable de todo, pues en aquel tiempo frecuentaba malas compañías y tuvo un serio problema de dinero. Ante la imposibilidad de devolverlo, y y con riesgo para la vida de Paula y de su familia, Eva decidió huir con la niña para intentar alejarse del problema. Lo que ocurre es que ahora la han encontrado y no sabe cómo debe de actuar.